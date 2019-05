Buche sull'asfalto in via Bruschi a Viserbella

Attualità

Rimini

09:14 - 14 Maggio 2019

Via Bruschi a Viserbella danneggiata con buche e "gradini".

I residenti di Via Bruschi a Viserbella portano all'attenzione la situazione della strada, molto danneggiata con buche e "gradini" che rendono pericoloso il transito. "Sono anni che chiediamo ci venga asfaltata la via." scrivono alla nostra redazione "Stiamo parlando di poco più di 500 mt. di strada che però sembra non interessare a nessuno."

Nelle sere d'estate la via diventa ancora più trafficata a causa della pedonalizzazione del lungomare. Via Bruschi è una alternativa anche alla statale per andare in direzione nord. Da diverso tempo i residenti chiedono attenzione "L'unica cosa che riusciamo ad ottenere è un rappezzo e più precisamente un "tappare le buche più profonde" che però dura pochissimo. Nella curva biciclette è motorini devono stare attentissimi per non rischiare di cadere, perché ci sono gradini profondi. Chiediamo aiuto e visibilità, chissà che possa servire finalmente a qualche cosa."