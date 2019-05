Bomba al bancomat, ufficio postale di Torre Pedrera ancora chiuso

Attualità

Rimini

| 08:41 - 14 Maggio 2019

L’ufficio postale in via Gibuti Torre Pedrera.

È ancora chiuso l’ufficio postale di Torre Pedrera dopo la deflagrazione nella notte tra il 5 e 6 aprile da parte di ignoti che hanno cercato di rubare i contanti del bancomat. I malviventi tuttavia, erano fuggiti senza riuscire a prendere il denaro che in parte è andato distrutto e in parte è stato recuperato. L’ufficio è ancora chiuso da oltre un mese, la deflagrazione ha provocato gravi danni ai locali. Operatori economici e residenti cominciano a lamentarsi, soprattutto i più anziani, che fanno fatica a raggiungere quelli presenti in altre zone. Nei giorni scorsi il disservizio è stato segnalato al Comune lamentandosi del ritardo. Ieri l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad ha chiamato la direzione provinciale delle Poste per chiedere informazioni. "Sta iniziando la stagione estiva e una realtà turistica come Torre Pedrera non si può permettere un ufficio postale ancora chiuso."