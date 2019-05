Maltempo: divieto di transito e accesso agli argini fiume Marecchia

Attualità

Rimini

| 20:33 - 13 Maggio 2019

Piena del fiume Marecchia.

Alla luce dell'allerta meteo rossa per criticità idraulica in vigore da lunedì e per tutta la giornata di domani (martedì) emanata dalla Protezione Civile ell'Emilia-Romagna e dall'Arpae, il Comune di Rimini ha disposto, con una ordinanza contingibile e urgente valida per tutta la durata dell'allerta, il divieto di transito nelle adiacenze del fiume Marecchia. Nel dettaglio, spiega una nota, è stato disposto il divieto di accesso al parco XXV aprile presso il fiume Marecchia; il divieto di transito e di percorrenza dei percorsi storici e naturalistici adiacenti al fiume Marecchia su tutto il territorio comunale fino alla foce; il divieto di transito e accesso anche pedonale agli argini destro e sinistro del fiume Marecchia e il divieto di accesso all'alveo storico del fiume Marecchia e alle banchine lungo il porto canale nel tratto ricompreso tra ponte della Resistenza e ponte di Tiberio. Il provvedimento, spiega l'Amministrazione della città romagnola in una nota, è stato deciso, oltre che sulla base dell'allerta anche in seguito alla "condivisione avvenuta nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione straordinaria tenutasi presso la Prefettura di Rimini con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, del Consorzio di Bonifica, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".