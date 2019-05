Non solo tronchi e plastica, un capriolo trovato morto in riva al mare

Attualità

Rimini

| 19:32 - 13 Maggio 2019

Capriolo trovato in riva al mare a Torre Pedrera.

Brutta sorpresa per una passante che, nel pomeriggio di lunedì, ha fatto un tristissimo ritrovamento. Davanti allo specchio d'acqua, in corrispondenza del bagno 72 di Torre Pedrera, è spuntato infatti un animale che solitamente sta nei boschi: un capriolo, privo di vita, in riva al mare, sul litorale riminese. La notizia è balzata subito su uno dei gruppi Facebook cittadini su cui la persona che ha fatto la scoperta ha manifestato la sua preoccupazione e la premura di trovare una soluzione al recupero dell’animale. Fortunatamente, grazie anche ai consigli degli utenti del social, è stata interpellata la Polizia municipale che si è presa carico della situazione. Si tratta molto probabilmente di un incidente: l' animale può esser scivolato da un argine a causa delle avverse condizioni meteo di queste ore, precipitato in acqua e trasportato fino alla riva dalla corrente.