Music Academy Rimini al centro del mondo dj e producer

Attualità

Rimini

| 18:26 - 13 Maggio 2019

Max Monti e Rudeejay con alcuni allievi.

Chi vuole avvicinarsi alla musica elettronica e scoprire come muovere i primi passi nel mondo Dj & Producer può farlo partecipando alle lezioni di Music Academy Rimini, l'accademia professionale per musicisti, Dj e Producer del Centro Italia.

I docenti dell'accademia Max Monti e Alex Nocera, insieme a Rudeejay (uno dei più giovani e affermati artisti della musica elettronica che anima i dancefloor più importanti d'Europa) qualche giorno fa sono stati chiamati per tenere una lezione speciale anche a centinaia di professionisti del settore, in una masterclass organizzata da Pioneer Dj Italia durante Music Inside Rimini, il primo evento fieristico made in Italy rivolto al business della musica e dello spettacolo.

Con Max Monti al timone, i docenti della DJ School sono tantissimi e famosi in Italia e in Europa: Alex Nocera, Giaga Margot, Stefano Savoretti Pakkio Sans, Alessando Tonon. Si alterneranno in cattedra nelle prossime MasterClass Tecniche insieme a PIONEER DJ professionisti come Rudeejay, Gianni Morri, DJ From Mars, Geo From Hell per uno stretto contatto con gli allievi. Al termine dei corsi l’obiettivo è fare esperienza direttamente sul ‘campo’.

“Vogliamo perfezionare gli allievi _ dichiara Max Monti _ e portarli a livelli sempre più alti. La figura del Dj rappresenterà il musicista del terzo millennio, per cultura e creatività musicale, questo è il nostro obiettivo. I nostri dj potranno esibirsi anche quest’anno durante la Molo Street Parade di giugno”.

I corsi di formazione nel settore Dj, Musica elettronica e Strumento della Music Academy Rimini vanno avanti con una sezione estiva nella nuova sede di viale Italia da Giugno a Settembre, con promozioni e scontistiche.

Alla Music Academy Rimini sono stati 250 gli iscritti nell’anno accademico 2017/2018, dai 6 ai 50 anni l’età dei musicisti coinvolti nei vari corsi e progetti Home Studios adibiti per ogni strumento e per live session, 9 anni l’età di 5 allievi del gruppo di baby dj e una Deejay Room Pioneer.