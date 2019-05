Più di 165mila accessi nei pronto soccorso degli ospedali riminesi

Sanità

Rendering modello nuovi Pronto soccorso.

Gli accessi nei pronto soccorsi degli ospedali in provincia di Rimini sono stati, nel 2018, 165,354 così suddivisi: 82.369 a Rimini, 32.483 a Riccione, 20.992 a Santarcangelo, 18.609 a Cattolics e 7901 a Novafeltria.

I dati sono stati diffusi dalla Regione Emilia Romagna che ha annunciato più personale, una diversa organizzazione dell'attività interna e spazi ridisegnati e più confortevoli per pazienti e operatori al fine di ridurre i tempi d'attesa e migliorare la qualità dei servizi.

Un piano da sette milioni di euro che riorganizza la presa in carico per garantire una permanenza che non potrà andare oltre le sei ore con massimo un’ora in più per i casi di maggiore complessità, in cui ad esempio siano necessarie numerose prestazioni e consulenze o un’osservazione temporanea.

È il traguardo a cui punta lacon un, basato su diverse linee d’azione:di euro per potenziare e qualificare ancora di più ilsanitario, e quindi attraverso ulteriori,, tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari); una ridistribuzione dell’attività interna attraverso percorsi definiti, con(ai 4 attuali si aggiunge il)ee, allo stesso tempo, una maggior efficienza nelle, neglie nell’invio diretto agli, oltre che nella gestione dei. E ancora: interventi strutturali persia nelle costruzioni ex novo che nelle riqualificazioni, per aumentare ildei pazienti e laDopo il lavoro fatto per l’abbattimento delleper visite ed esami e per i ricoveri programmati, lapunta ora l’attenzione sui, in particolare sulgoverno dei. Mettendo in campo un progetto ad hoc per, a strutture sanitarie di cruciale importanza, che rappresentano una delle principali porte d’ingresso all’ospedale e rivestono un ruolo fondamentale nella presa in carico dei pazienti in condizioni di elevata gravità.Ladovrà rispettare dunque: al massimo sei ore, con massimo un’ora in più per i casi di maggiore complessità, in cui ad esempio siano necessarie numerose prestazioni e consulenze o un’osservazione temporanea.sono statiin Regione dal presidente e dall’assessore alle Politiche per la salute in occasione del convegnoGià nel Piano sociale e sanitario 2017-2019 era stato individuato come prioritario il miglioramento dell’accessibilità dei servizi sanitari, in particolare quelli dedicati alla presa in carico dell’emergenza-urgenza. Dopo l’approvazione, sempre da parte dell’amministrazione regionale, delle, che indicavano una serie di strategie utili nelle fasi di maggiore criticità (ad esempio, nel periodo influenzale), ora si procederà a, per rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze dei cittadini.Ilè considerato, a livello internazionale, una misura utile per valutare, e quindi migliorare, le. Di fatto, è il tempo che intercorre tra l’accesso del paziente in Pronto soccorso (registrazione) e l’uscita (chiusura del caso); racchiude, quindi, tutti i passaggi e le relative attese intermedie.è in discussione da diversi anniIncirca lgià si conclude in media, l’obiettivo è quello di garantirlo per tutti. Nelle situazioni in cui dovessero permanere casi di particolare complessità, il tempo di permanenza oltre le 6 ore non potrà comunque superare un’ulteriore ora aggiuntiva.L’accesso al Pronto soccorso avviene ovviamente in modo non programmato, per cui si alternano fasi di stress del sistema, causato da forte afflusso di pazienti, e fasi di ridotto afflusso.Per la Regione è necessario, dunque, continuare asule sulla, sia in termini quantitativi che di acquisizione di competenze nel settore dell’emergenza/urgenza. Per questo la Giunta regionale mette sul piatto unSarà portato avanti e ulteriormente rafforzato il: medici, infermieri, tecnici e operatori, che ha già reso possibili, dal 2016 a oggi, oltre, tutte a tempo indeterminato, nel servizio sanitario dell’Emilia-Romagna, con percentuali di turn over fino al 150%.È prevista una ridistribuzione dell’attività interna al Pronto soccorso conbasatisuldel pazientee non più solo sul codice di priorità (codice colore).In questa prospettiva cambierà anche la funzione di, cioè la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio. Ciò avverrà attraverso l’attribuzione di una scala divolta a definire la priorità di trattamento, che(si aggiunge il, in particolare quelli a, eNella cosiddetta “complessità alta” confluiranno i pazienti con codice rosso, in quella “intermedia” i codici giallo e verde e in quella “bassa” i pazienti con codice blu e bianco.: questa la chiave per alzare i livelli di performance del Pronto soccorso, perchéchiamato a dare una risposta ai problemi di chi si presenta presso una struttura di pronto intervento.Direzioni sanitarie, Ausl e Aziende ospedaliere dovranno agire insieme, perin questo percorso ancheche giocano un ruolo nel prestare soccorso a chi ne ha bisogno: altre unità operative (medicina d’urgenza, altre aree mediche e chirurgiche), servizi (laboratori, radiologie), e le strutture coinvolte nei percorsi extra-ospedalieri: le Case della salute (per ridurre gli accessi impropri) e gli Ospedali di comunità (come sostegno nelle dimissioni).Dovranno, inoltre, diventarei processi a supporto del Pronto soccorso, come le, ledie quelle. Saranno potenziati anche i cosiddetti, ovvero gliUn ruolo fondamentale per i pazienti che richiedono un’osservazione prolungata, o il ricovero, sarà rivestito dalle funzioni die diQuest’ultima, in particolare, dovrà raccordarsi con i reparti ospedalieri, in modo da evitare tempi di sosta eccessivi in Pronto soccorso, in attesa del posto letto.per i pazienti edegli spazi di lavoro: i nuovi standard per i Pronto soccorso individuati dalla Regione prevedono anche, sia nelleAd esempio, la realizzazione delle “camere calde” (ambienti nei quali accedono i mezzi di soccorso) in modo tale che possano consentire l’accesso di più di un mezzo di soccorso contemporaneamente; l’allestimento di aree per le attese dimensionate in base al numero dei pazienti; un’attenzione particolare alle luci e all’utilizzo dei colori./CV