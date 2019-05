Rimini Calcio, la prevendita per la prima sfida dei playout a Verona: settore ospiti 10 euro

Sport

Repubblica San Marino

| 17:17 - 13 Maggio 2019

Glia allenamenti del Rimini ricominceranno martedì.





E' attiva la prevendita per l'incontro Virtus Verona-Rimini, gara d'andata dei play-out del campionato di Serie C in programma domenica 19 maggio, con inizio alle ore 16, allo stadio "Gavagnin-Nocini".

I biglietti del Settore Ospiti si potranno acquistare, al prezzo di € 10 (+ € 1,5 di diritti di prevendita) e sino a sabato, on-line sul sito www.ticketland1000.com o nel seguente punto vendita:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti resterà chiusa (in applicazione della circolare ministeriale dell’O.N.M.S. n° 55/ONMS/103/2019 del 13/03/2019).



QUI RIMINI Scatta domani la preparazione del Rimini alla gara d’andata dei play-out, in programma domenica, sul campo della Virtus Verona (fischio d’inizio ore 16). Domani pomeriggio la truppa biancorossa si ritroverà, agli ordini di mister Mario Petrone e dello staff tecnico, per sostenere il primo allenamento della settimana. Mercoledì è in programma una doppia seduta, poi giovedì e venerdì allenamenti pomeridiani. Sabato mattina, infine, i biancorossi effettueranno la rifinitura. Tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse.

TIFOSI Il Collettivo Riminese organizza pullman per Virtus Verona-Rimini

di domenica 19 maggio. Partenza ore 10:45 da piazzale del Popolo, prezzo 25€. Per prenotazioni 3478836166 (Alfredo)