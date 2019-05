Rimini, Molo Street Parade: in pubblicazione il bando per l’edizione 2019

Eventi

| 16:07 - 13 Maggio 2019

Molo Street Parade (Foto repertorio).

E’ in pubblicazione l’avviso pubblico ‘l’individuazione di una proposta artistica da selezionare per la realizzazione della Molo StreetPparade 2019’ al link http://bit.ly/2JhmX0G

Rispetto alle precedenti edizioni, per l’edizione 2019 il Comune di Rimini non prevede per la prima volta l’erogazione di contributi (nel 2018 le risorse messe a disposizione dal Comune ammontavano a euro 39 mila) e dispone come l’accesso all’area cosiddetta ‘dance’ della manifestazione possa essere a pagamento, fino a un massimo di 10 euro. Ciò motivato dall’eliminazione del contributo comunale e dai maggiori costi a carico del’organizzatore privato per le recenti norme nazionali legate alla ‘safety and security’ degli eventi.

Il 29 giugno l’ampia area dello svolgimento della Molo Street Parade, a destra del porto canale e su un tratto del Lungomare Tintori, dal porto a Piazzale Fellini., sarà dunque un articolato contesto spettacolare, composto da situazioni in cui libero e gratuito sarà l’accesso a eventi, giocolerie e altre iniziative, e una specifica parte dedicata al ballo in cui l’organizzazione potrà introdurre il pagamento di un ticket.

Le istanze di partecipazione all’avviso pubblico dovranno pervenire agli uffici del ‘Comune di Rimini – Settore Marketing Territoriale, Waterfont e Nuovo Demanio – P.le Fellini n. 3 – 47921 Rimini’ entro le ore 10 del 30 maggio 2019.