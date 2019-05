Rimini, 22enne investita mentre attraversa via Marecchiese: trasportata all’ ‘Infermi’ di Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:11 - 13 Maggio 2019

Un'ambulanza in soccorso (Foto repertorio).

Stava attraversando la strada, sulla via Marecchiese, all’altezza del civico 273, in zona Padulli, quando un’auto in corsa, probabilmente per distrazione o per l’asfalto viscido, non è riuscita a schivarla e l’ha presa in pieno. A rimanere vittima dell’incidente, lunedì, verso le 13 e 30, una 22enne che è rovinata violentemente sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118, sul posto con un’auto medica e un’ambulanza che hanno condotto la giovane all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Per i rilievi del caso e per moderare la circolazione stradale sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.