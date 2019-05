A Montefiore Conca ‘La Rocca degli eterni amanti’: una serata sul paranormale

Eventi

13 Maggio 2019

La Rocca di Montefiore Conca.

Sabato 18 maggio ore 21.00 primo appuntamento a Montefiore Conca con un evento in Rocca.

Primo appuntamento con Compagnia di Ricerca e il mondo del paranormale.

Frammenti di un lontano passato riemergono come impronte all'interno di questa splendida fortezza, due anime, due cuori parlano ancora dopo 640 anni delle loro vite e della loro storia d'amore vissuta e finita tragicamente fra queste antiche pietre.

Lei era Costanza Malatesta, lui Ormanno... si sono amati e si sono perduti per sempre in quella notte di ottobre del 1378..

Gli studi e le ricerche di Compagnia di Ricerca, che da anni indaga il mondo del paranormale, hanno riportato alla luce queste due figure, che sembra continuino a "vivere" nelle stanze del castello, unite ancora da un grande amore di fronte al quale, anche la morte, si è dovuta arrendere.