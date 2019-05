Maltempo: Valmarecchia, Carabinieri presidiano il territorio per sicurezza

Attualità

Novafeltria

| 14:15 - 13 Maggio 2019

Carabinieri di Novafeltria sul ponte per Maiolo.

I Carabinieri del Comando di Novafeltria, sin dalla prima mattina, hanno predisposto i servizi sulle principali arterie stradali dell'entroterra, a causa delle condizioni meteo avverse. Numerosi sono stati gli interventi per arginare criticità varie, tra frane, smottamenti e allagamenti e in campo è costante la presenza dei militari della Compagnia di Novefeltria al fianco di Sindaci e Polizia municipale nelle zone di San Leo, Ponte Verucchio e Maiolo. Proprio in queste aree si sono concentrati i maggiori disagi e, di conseguenza, si sono resi necessari numerosi interventi: tra questi quello delle 10.30 di questa mattina - lunedì 13 maggio – nel Comune di Verucchio, dove è crollata la briglia a monte di Traversa Marecchia, all'altezza della frazione Ponte Verucchio. Sull'intero territorio del Riminese, spiega il presidente della Provincia, Riziero Santi, dopo i picchi della scorsa notte "la situazione dei fiumi è in fase di rientro e nel caso di Ponte Verucchio, la briglia che ha ceduto era già ammalorata ed il monitoraggio è continuo".