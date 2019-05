Codice Rosso per criticità idraulica e per forte vento anche per la provincia riminese

Attualità

Rimini

| 13:43 - 13 Maggio 2019

Allerta per vento forte e pioggia, foto di repertorio.

E’ con codice Rosso per criticità idraulica l’allerta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile regionale emessa alle ore 12 di oggi e valida fino alla mezzanotte di mercoledì 15 maggio.

Un’allerta che riguarda diversi territori provinciali della regione tra cui anche quello della provincia di Rimini per criticità idraulica e per vento

“Per la giornata di lunedì 13 maggio – recita la nota - si prevedono precipitazioni moderate sull'Appennino centro-orientale e sulla Romagna, sparse a carattere irregolare altrove. Le precipitazioni sono previste in attenuazione nella prime ore di martedì 14 maggio. Sono inoltre previsti venti forti di bora (nord-est) sulla costa (circa 60-65 km/h) con raffiche (fino a 90 km/h). La ventilazione tenderà ad attenuarsi nella seconda parte della giornata di martedì 14 maggio. Mare inizialmente molto mosso e localmente agitato, in attenuazione nelle prossime ore.

La criticità elevata (colore rosso) sulla Pianura Emiliana Centrale – precisa la nota - si riferisce al transito della piena nei fiumi Secchia e Panaro; quella sulla Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese è riferita al transito della piena negli affluenti di destra del Reno mentre quella sulla Pianura e costa Romagnola si riferisce al transito della piena in tutti i fiumi romagnoli.”



La struttura della Protezione civile comunale proseguirà al monitoraggio, momento per momento, dell’evolversi della situazione meteo e idrologica.