Percorso ciclabile di via Coletti, in pubblicazione il bando

| 13:14 - 13 Maggio 2019

Bicicletta sulla ciclabile.

E’ in pubblicazione la procedura di aggiudicazione per la gara relativa alla realizzazione del percorso ciclabile protetto su Via E. Coletti, previsto in località San Giuliano Mare, tra il ponte Deviatore Marecchia e il Ponte della Resistenza.



Il bando di gara, che prevede anche il miglioramento delle condizioni di sicurezza in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più critici, scadrà alle ore 12 del prossimo 27 maggio e prevede, per i lavori posti a base dell’affidamento, un importo complessivo di € 381.000,00 (iva esclusa), compresi i costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza.



Si ricorda che il progetto, approvato dalla Giunta lo scorso marzo, avrà un costo totale di € 450.000,00, di cui € 200.000,00 sono a carico della Regione. Il piano di lavori è inserito in un processo di trasformazione che è in sinergia con gli obiettivi fissati dal Piano della Qualità dell'Aria della Regione Emilia-Romagna (PAIR), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato nel 2016.



Nello specifico è prevista la riprogettazione della sede stradale di via Coletti, operando una separazione tra le diverse componenti di traffico, al fine di ricavare la sede di una nuova pista ciclabile bidirezionale in sede propria e mettere a punto una serie organica di interventi volti principalmente al miglioramento della sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, prestando attenzione anche alla qualità degli spazi e del verde pubblico.