Quinto posto per lo Yacht Club Rimini Sailing Team ad Ancona per la J70 Cup A Rimini successo per la terza tappa della regata nazionale Rs Feva

Sport Ancona | 13:06 - 13 Maggio 2019 Imbarcazione J70. Mentre a Rimini si svolgeva la terza tappa della regata nazionale della classe RS Feva organizzata dallo Yacht Club di Rimini, ad Ancona lo Yacht Club Rimini Sailing Team (composto da Francesco Farneti, Giacomo Basagni, Francesco Ivaldi e l'olimpionico Filippo Maria Baldassari) a bordo dell’imbarcazione J70 ha compiuto una piccola impresa conquistando il quinto posto della classifica generale della J70 Cup che per l’allerta meteo si è dovuta fermare anticipatamente. Non si è svolta infatti la regata nella giornata conclusiva, ma è rimasta invariata la classifica dopo le prove di sabato: Enjoy 1.0 di Tomelleri è risultato vincitore della tappa e i riminesi al quinto posto. Un week end impegnativo per lo Yacht Club di Rimini che ha portato in Romagna la terza tappa della regata classe RS Feva, il doppio giovanile FIV, che ha visto la partecipazione di oltre 30 equipaggi provenienti da tutta Italia. La classifica ha visto al primo posto i fratelli Francesco e Raffaella Trucchi del Circolo Nautico del Savio. Seconde assolute Sofia Delfina Gabricci e Vittoria Sampieri sempre del Circolo Nautico del Savio. Terzi assoluti invece Lamberto Ragnolini e Lorenzo Orlandi del Circolo Nautico Brenzone sul Garda (VR).