Paolo Cevoli e il miracolo meteo, chiusa con grande successo la Granfondo Squali

12:11 - 13 Maggio 2019

La vittoria di Celani sul traguardo di Gabicce Monte (ph Gaia Branchesi).

“Le previsioni del tempo non devono dire mai che tempo fa in Romagna, devono dire: Venite in Romagna, poi vediamo”. La verve irrefrenabile Paolo Cevoli, dalla Shark Arena dell’Acquario di Cattolica aon si è limitata a punzecchiare – bonariamente - sindaco Mariano Gennari e categorie. Il comico riccionese ha messo il dito nella piaga del rapporto spinoso fra previsioni meteo e albergatori romagnoli, suscitando risate e applausi fra il folto pubblico presente, nonostante il freddo, alla vigilia della V Granfondo Squali Cattolica-Gabicce Mare. Provocazioni che hanno portato bene: la gara che pareva essere destinata alla mestizia di un meteo avverso e che invece si è conclusa all’asciutto e con grande successo di sportivi e di pubblico, con 2800 iscritti.



L’evento unisce due regioni, Emilia-Romagna e Marche, in un percorso affascinante che dall’Acquario di Cattolica tocca le alture dell’Entroterra per poi approdare al traguardo panoramico di Gabicce Monte dove piadina e sardoncini alla griglia attendono gli sportivi e i loro accompagnatori.



Al suo successo collaborano due società sportive – Velo Club Cattolica e Ciclo Time Gabicce – oltre 40 Bike Hotel della Riviera, il gruppo Costa Edutainment con l’Acquario di Cattolica, dove la Granfondo è nata, le amministrazioni comunali di Cattolica (RN) e Gabicce Mare (PU) e un numero sempre maggiore di sponsor.



Non solo bici ma anche territorio, non solo sport ma anche cultura e messaggi positivi quali quello dell’Acquario di Cattolica e della sua tutela e conservazione del patrimonio naturale dei nostri mari. Le attività concrete contro la plastica in mare, le collaborazioni con scuole e università, l’interazione con il pubblico negli appuntamenti con gli animali e nei “dietro le quinte”, novità 2019 del parco e, naturalmente, gli oltre 10.000 organismi ospiti all’interno, fra i quali gli squali toro più grandi d’Italia, sono il fiore all’occhiello della struttura Costa Edutainment che, con Oltremare Riccione, Italia in Miniatura e Aquafan, rappresenta una delle destinazioni preferite dalle famiglie che amano passare vacanze e weekend sulla riviera.



I vincitori della GranFondo Squali 2019 sono stati Emidio Celani del Gc Melania e Michela Bergozza del Ktm, scatenati nei 132 Km del percorso lungo ed Emanuele Marianeschi del Bke Di Gioia Cycling Team e Azzurra D'Intino del Pedale Elettrico che hanno prevalso in quello corto, di 85 km.



Gran soddisfazione fra gli organizzatori, che hanno già svelato la data della prossima edizione: si terrà il 17 maggio 2020.