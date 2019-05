Calcio giovanile, si ferma in semifinale regionale la corsa del Santarcangelo Under 17

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:08 - 13 Maggio 2019

Le due squadre prima del fischio d'inizio.

Solo ai rigori (6-4) dopo i tempi regolamentari terminati sul 2-2 il Santarcangelo Under 17 (classe 2002) ha dovuto cedere ai pari età del Colorno nella semifinale del campionato regionale Under 17. Il freddo, la pioggia ed un coriaceo avversario hanno negato la vittoria ai ragazzi di Manzaroli, che nonostante il continuo possesso di palla hanno dovuto subire un doppio svantaggio già nella prima metà a causa di un rigore più che dubbio prima e di uno sfortunatissimo autogoal; poi la formazione romagnola ha accorciato le distanze negli ultimi minuti del primo tempo con Giorretaj dopo l'ennesima incalzante azione in area avversaria. Seconda metà ancora tutta all'arrembaggio per per i clementini che, pur soffrendo il gioco aereo delle torri emiliane, riescono ad agguantare il sospirato pareggio grazie ad un penalty fischiato proprio nel finale dei tempi regolamentari. Poi gli ingrati rigori, quando la stanchezza e la dea bendata hanno tradito i giallo-blu. Per i romagnoli a segno Benvenuti e Zanni, per gli emiliani Panisi, Violi, Herman, Belfanti.



Il tabellino

SANTARCANGELO: Fusconi, Leonardi (32' st. Andreoli), Dominici, Savini, Paganelli, Renzi, Iadevaio, Zanni, Barbiani (30' st. Barbiani), Giorretaj (30' st. Soldati), Terenzi (6' st. Benvenuti). A disp. Fabbri, Pignalosa, Astolfi, Novelli, Guidi. All. Manzaroli.

COLORNO: Binaschi, Rosi, Merli, Violi, Ferri, Ballarini, Panisi, Allodi (26' st. Da Bre), Latuca (12' st. Belfanti), Yener (16' st. Ferrari), Herman. A disp. Lionti, Lamballi, Uona, Gargioni, Bogdani. All. Colaianni.

RETI: 25' e 27' pt Yener, 36' pt Giorretaj, 34' st. Zanni (rigore).