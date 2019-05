Misano, grande festa per il nuovo Darsena Caffè. Anche Cecchetto all'inaugurazione

Attualità

Misano Adriatico

| 11:57 - 13 Maggio 2019

Inaugurazione Darsena Caffè di Misano Adriatico.

Sabato pomeriggio a Portoverde di Misano Adriatico ha inaugurato il Darsena Caffè. Un bar esclusivo frequentato da personaggi che hanno proprietà e imbarcazioni ormeggiate nel porticciolo, nonché amici e personaggi famosi che vanno a vedere la bellissima località. Centinaia di persone hanno partecipato alla bellissima festa, anche Claudio Cecchetto era presente all'inaugurazione e al gustoso e pregevole aperitivo con bollicine di grandi marche, ostriche, sardoncini alla griglia, ed altri manicaretti preparati al momento da un bravissimo chef Alberto Martini, titolare del Bar e anche del ristorante La Darsena ha voluto così far conoscere alle tantissime persone intervenute tutta la potenzialità del nuovo locale. Per offrire un momento di vero relax durante l'aperitivo ha chiamato a fare bella musica Radio Studio Più con la consolle nelle mani di Claudio Tozzo, grande DJ, fondatore e Presidente della nota emittente, il quale ha trasmesso in diretta le varie fasi dell'inaugurazione intervistando il titolare e molti ospiti.

Amato Ballante