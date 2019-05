Calcio Promozione, il Tropical Coriano vince lo spareggio playoff a Cervia: 0-1

Sport

Coriano

| 01:34 - 13 Maggio 2019

Il Tropical Coriano esulta allo stadio Todoli di Cervia.

Il Tropical Coriano espugna il “Todoli” di Cervia, aggiudicandosi la finale play off del girone D di Promozione con il Cervia davanti ai tantissimi supporter corianesi saliti fino a Cervia in una giornata fredda e piovosa.Nel primo tempo la compagine di Buonocore, attenta in retroguardia con Braggion sempre vigile, prova a sfondare con Bondi e Cialotti, senza riuscirci, poi sono Ceccarelli, che chiama Romani agli straordinari e Panfili, sulla successiva respinta, a sfiorare il goal del vantaggio nel finale di frazione.

La ripresa comincia con l'arrembaggio del Cervia e il fendente a lato di Panfili, tuttavia è la compagine riminese a fare sua la contesa grazie a Matteo Vitaioli autore di un eurogol di piatto al volo al 13′ su un traversone dalla trequarti. Nel finale il Cervia ci prova in tutti i modi, ma a festeggiare sono gli avversari. Risultato giusto, meritato, voluto, sofferto. Che vorrà dire salto di categoria? Non è detto, purtroppo, regolamento alla mano. Ma rimane comunque l'impresa, la meravigliosa impresa di tutto il Tropical costretto ad inseguire dopo la penalizzazione per dei tesseramenti non regolari.



Il tabellino

CERVIA-TROPICAL CORIANO 0-1

CERVIA: Braggion, Panfili (63' Ndoka), Cialotti (75' Zanigni), Vespignani, Guerra, Ceccarelli, Severi, Gadda, Braschi (63' Brighi) Bondi, Scarpellini (63' Valentini) A disp: Moretti, Pasquali, Nardini, Fantini F, Fantini G. All. Buonocore

TROPICAL CORIANO: Romani, Gori (84' Conti), Vitaioli F, Ricci, Olivieri, Costantini, Stanco, Dolcini (46' Scognamiglio), Farneti, Vitaioli M (77' Montebelli) Pasini. A disp: Filippi, Semprini, Casalino, Alihahej, Babboni, Vukaj. All. Zagnoli