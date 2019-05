Rimini, Suv esce di strada e distrugge la fermata bus: poteva essere una strage

Cronaca

20:19 - 12 Maggio 2019

Il conducente perde il controllo del Suv e si schianta contro la fermata dell'autobus. E' quanto accaduto intorno alle 20 di domenica a Rimini in via Bastioni, nei pressi dell'Arco d'Augusto: fortunatamente la Honda Crv non ha investito passanti, schiantandosi contro la pensilina e distruggendone il vetro. La vettura, a bordo della quale viaggiavano due persone, ha riportato danni alla carozzeria e ha perso una ruota. Probabilmente è stato l'asfalto bagnato dall'incessante pioggia a tradire l'automobilista. Sul posto sono accorsi il personale del 118 con un'ambulanza e la Polizia Municipale. Una persona a bordo della Honda è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale Infermi in codice giallo. Anche il personale di Start Romagna è prontamente intervenuto: la pensilina danneggiata sarà sostituita al più presto. Il traffico è sostanzialmente scorrevole nella zona del sinistro.