Basket C Gold, Albergatore Pro doma il Fiorenzuola solo nel supplementare: 92-88

Albergatore Pro ha vinto gara1 della semifinale playoff contro Fiorenzuola.

Dopo un suppelemntare Abergatore Pro ha avuto ragione del Fiorenzuolala, l'unica squadra a battere i biancorossi di Bernardi in regular season, al Flaminio (92-88). Si va al supplementare sull'82-82. Rivali dalla lunetta fa 2/2: 84-82. Galli replica con 1/2 e Cunico mette la tripla: 84-86. Dalla lunetta Francesco Bedetti azzera il vantaggio (86-86), ma Galli . riporta avanti i suoi (86-88). Sale in cattedra Bianchi che segna quattro punti di fila (90-88 a -1’37”) e a seguire Francesco Bedetti dalla lunmetta allunga (92-88) mettendo fine al match quanto mai in equilibrio e combattuto. Mercoledì a Fiorenzuola gara2.



Il tabellino

ALBERGATORE PRO: Vandi, Bianchi 6, Pesaresi 9, Moffa 2, Ramilli, Rivali 22, L. Bedetti 16, Guziur, F. Bedetti 18, Chiari, Saponi 4, Broglia 14. All. Bernardi.

FIORENZUOLA: Galli 11, Sichel 11, Carini, Fellegara, Cunico 14, Dias 2, Colonnelli 18, Sprude 17, M. Lottici 3, Yabre, Sabbadini 10. All. S. Lottici.

