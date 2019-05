Calcio RSM, il tre Penne batte di misura il Tre Fiori con rete di Marigliano: 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 20:01 - 12 Maggio 2019

Il matchwinner Kevin Marigliano (foto FSGC).

Il Tre Penne si impone di misura pr 1-0 trovando in Kevin Marigliano l’uomo della provvidenza e quel gol che - tra sei giorni esatti - permetterà ai biancoazzurri di presentarsi all’ultimo appuntamento, prima delle finali, con due risultati su tre a disposizione per tornare a giocarsi il titolo nazionale. Per il Tre Fiori sarà necessaria una vittoria: indipendentemente dalla dimensione del successo, i gialloblu approderanno in finale se riusciranno a battere il Tre Penne nella prossima sfida.



Tre Fiori - Tre Penne 0-1

TRE FIORI: Simoncini, Tamagnini, Bologna, Pestrin, Della Valle, N. Castro, Giardi, Zannoni (dal 75’ Vassallo), Massaro, Apezteguia, Compagno. A disp.: Battistini, Ceccoli, Muccioli, M. Castro, De Angelis, Lusini. All. Cecchetti

TRE PENNE: Migani, Cesarini, Merendino, Patregnani, Fraternali, Genestreti, Chiaruzzi (dal 50’ Gasperoni), Gai, Angelini, Ura (dall’85’ Santini), Ceccaroli (dal 66’ Marigliano). A disp.: Lanzoni, Rossi, Calzolari, Gasperoni, Cibelli, Marigliano, Santini

All. Ceci

Arbitro: Albani (Ercolani e Ilie)

Marcatori: 68’ Marigliano

Ammoniti: Zannoni, Compagno, Chiaruzzi, Della Valle, Merendino, Marigliano, Massaro