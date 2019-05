Calcio Promozione: Igea Marina, con la Stella basta un pari per la salvezza (1-1 d.t.s.)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 20:01 - 12 Maggio 2019

Giocatori dell'Igea Marina (foto di repertorio).

IGEA MARINA: Berardi, Abbondanza (106' Mema), Bocchini, Loi (83' Minacapilli), Zanotti, Venturi, Bellavista (87' Ricci), Casadei, Marchini (106' Pasolini), Pirini, Brighi (64' Righini).

In panchina: Orlando, Pruccoli, Comandini, Della Rosa. All. Gavagnin.

STELLA: Montalbano, Lazzaretti (106' Ferraro), Gamberini And., Angelini L., Cicchetti (90' Tani), Fabbrucci; Garcia Rufer (91' Verdinelli), Gabellini; Greppi (67' Pasculli), Greco (63' Gogoli), Salvemini.

In panchina: Temeroli, Bellicchi, Fabbri, Tordi. All. Boldrini.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna (assistenti Iemmi e Pasi di Ravenna).

RETI: 114' Ferraro (S), 117' Pirini (IM).

NOTE: espulsi al 27' Gavagnin (all.Igea), al 91' Tani, al 102' Righini, al 121' Fabbrucci e Casadei; ammoniti: Abbondanza, Brighi, Salvemini, Gamberini And., Berardi, Greco. Angoli: 5-6.



L'Igea Marina raggiunge la salvezza al termine di un finale al cardiopalmo. Finiti i tempi regolamentari sullo 0-0, le squadre si giocano la permanenza in Promozione ai supplementari. Al 114' Ferraro porta in vantaggio la Stella con una bella girata in area su cross di Gabellini. L'Igea Marina pareggia al 117' grazie a un tiro cross di Pirini da sinistra che beffa un non irreprensibile Montalbano, sbattendo sul palo interno alla sinistra del portiere e quindi in rete.