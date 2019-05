Pioggia battente, frana invade la strada: provinciale a rischio chiusura

Attualità

Montescudo

| 20:00 - 12 Maggio 2019

La situazione della frana in località Albereto nel comune di Montescudo-Montecolombo.

A causa delle abbondanti precipitazioni che stanno interessando in queste ore (domencia sera 12 maggio) il territorio provinciale, va peggiorando la situazione della frana in località Albereto nel comune di Montescudo-Montecolombo, a cui stanno lavorando da circa un mese i tecnici della ufficio viabilità della Provincia. La terra continua infatti a scendere e ad invadere la strada. Al momento una corsia è ancora libera, ma trattandosi di una colata non è possibile neanche rimuovere la terra. Se la situazione dovesse peggiorare, la strada dovrà essere chiusa.