Calcio Eccellenza, il Cattolica cade a Corticella 2-1 e ritorna in Promozione

19:24 - 12 Maggio 2019

Sartori ha realizzato la rete del momentaneo pareggio.

Al termine di una maratona (90 minuti più due tempi supplementari) il Cattolica è retrocesso in Promozione. Un ritorno nella categoria che il club giallorosso aveva abbandonato giusto un anno fa con la promozione. A Corticella vrebbe dovuto vincere la squadra giallorossa, invece è stata sconfitta per 2-1. Non è servito il caldo incitamento dei tifosi giallorossi per compiere il miracolo dopo una stagione sofferta condita da due cambi di allenatori, un consulente di mercato chiamato in corsa e poi dimessosi, infortuni.

Le reti sono state segnate da Nanetti su rigore al 29′ del primo tempo per i padroni di casa, da Sartori al 35′ della ripresa. Di nuovo a segno il Corticella all’8′ del primo tempo supplementare con Cristhopher.

IL TABELLINO

CORTICELLA: Stanzani, Andronachi, Matteo Marchesi, Cristhopher, Regno, Tonelli, Grazia, Cipriano, Tedeschi, Nanetti, Sica. A disp.: Mezzetti, De Filippo, Marco Marchesi, Nebunelea, Ballarini, Campanini, Cordoni, Sbaragli, Maccagnani. All. Fancelli.

CATTOLICA: Andreani, Casolla, Scoccimarro, Cruz, Ceramicoli, Tombari, Bacchiocchi, Palazzi, Bartomioli, Sartori, Di Addario. A disp.: Tarsi, Dosio, Sale, Pari, Sylla, Bara, Fiaschini, Protino, Mercuri. All. Angelini.

ARBITRO: Benevelli di Modena (Lusetti e Scafuri di Reggio Emilia)

RETI: 29′ pt Nanetti (rig.), 35′ st Sartori, 8′ pts Cristhopher.



NOTE: Ammoniti: 31’ Di Addario, 100’ Scoccimarro (G), 43’ Andronachi, 63’Cipriano, 78’ Sica, 95’ Tedeschi, 118’ Nanetti (C). Espulsi: 100’ Scoccimarro (G) per proteste