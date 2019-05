Calcio D, playout: il Santarcangelo perde 2-1 ad Avezzano e finisce in Eccellenza

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:23 - 12 Maggio 2019

Il Santarcangelo è stato sconfitto ad Avezzano 2-1. Torna in Eccellenza.

Il Santarcangelo è stato sconfitto per 2-1 ad Avezzano e scende in Eccellenza. Avrebbe dovuto vincere la squadra di Galloppa nella sfida secca in terra abruzzese, invece ha perso di misura dopo essere andata sotto di due reti nel primo tempo. Il primo gol di Padovani al 10' è stato di pregevole fattura: su un lungo rinvio del portiere l'attaccante ha stopapto la palla a seguire e poi ha tirato di controbalzo gonfiando la rete. una bel gol. Il 2-0 su rigore sempre di Padovani concesso per fallo di mano in area su tiro di Bruni. Nella ripresa l'Avezzano, pur cercando di gestire il doppio vantaggio, non ha sfruttato a dovere tre ripertenze in superiorità numerica e su azione di calcio d'angolo a sette minuti dalla fine ha subito la rete di Bernardi di testa su azione di calcio d'angolo. Il Santarcangelo ha avuto anche la palla per pareggiare ma DanieleDi Nicola, ex Rimini e figlio del "Cobra" Davide Di Nicola ha salvato la palla sulla linea. Nelle battute finali non è accaduto più nilla da segnalare.

Una retrocessione annunciata qeulla del Santarcangelo, la seconda di fila della gestione Mestrovic, ial termine di una stagione molto sofferta. Ora si pongono interrogativi pesanto sul futuro del club clementino che solo in parte può consolarsi con le imprese delle squadre del settore giovanile.

Il tabellino

Avezzano: Fanti; Besana, Pierantozzi, Ferrante, Di Nicola; De Roccis, Di Rienzo, Grazioso, Kras; Bruni, Padovani. In panchina: Sinato, Tariuc, Di Gianfelice, Puglielli, Mastroianni, Rossi, Dosa, Russo, Manari. All. Beradino.

Santarcangelo (3-4-1-2): Battistini; Corvino (7’ st Peroni), Gabrielli, Guglielmi; Pescatore (7’ st Bencivenga), Dhamo (44’ st Fuchi), Moroni, Fabbri; De Cerchio; Bernardi, Guidi (13’ st Falomi). In panchina: Forti, Cingolani, Miori, Pigozzi, Sapori, Nasini. All. Galloppa.

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Assitenti: Palla – Mazzarà.

Marcatori: 10’ e 43’ (rig.) Padovani, 38’ st Bernardi.

Note: ammoniti: Ferrante, Fabbri, Kras, Dhamo. Angoli: 5-5. Recupero: pt’ 0’ st’ 6’.