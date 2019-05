Calcio: Santagatese, marcia vincente verso la Seconda Categoria

Sport

Sant' Agata Feltria

| 15:04 - 12 Maggio 2019

La squadra della Santagatese.

In una stagione calcistica ricca di soddisfazioni per l'Alta Valmarecchia, si registra anche la promozione della Santagatese in Seconda Categoria. Dopo due stagioni di purgatorio, i giallorossi hanno conquistato la vittoria del girone Unico di Terza Categoria, con 61 punti, miglior attacco della categoria con 64 reti all'attivo e seconda miglior difesa con sole 13 reti subite. I giallorossi hanno distanziato di 6 punti il Canonica e di 11 il Gemmano.



LA RINASCITA. Massimo Pilotto, attuale presidente, ha preso in mano le redini della società tre anni fa. La Santagatese stava per chiudere i battenti, ma con tenacia Pilotto ha portato avanti il progetto. Il primo campionato si è concluso con la retrocessione in Terza. Un anno fa, a metà stagione, l'allenatore Mauro Comandini ha lasciato la panchina in seguito a un grave lutto familiare: Simone Pacini, centrocampista con trascorsi nel calcio professionistico e nel calcio sammarinese, è diventato giocatore-allenatore. Ciò che è stato seminato nel primo campionato è stato raccolto nel secondo, sfociato con il primo posto in classifica della Terza Categoria e l'approdo alla finale di coppa, che si disputerà il 31 maggio al Romeo Neri, avversario il Real Monteleone. Pacini ha trovato una valida spalla in panchina in Alessandro "Elleri" Cappelli, bandiera della società, ex giocatore e allenatore. La Santagatese, grazie all'ottimo lavoro di staff tecnico e dirigenza, ha recuperato nel fisico e nel morale diversi giocatori di categoria superiore, che si sono collocati alla perfezione nel 4-3-3 dei due mister. Tra i pali l'ottimo Gabriele Giacomini, in difesa due veterani quali Mauro Urbini, il capitano, e "Tigre" Mirko Antonelli, giovani promettenti come Matteo Rossi e Francesco Reali, ma soprattutto le due colonne centrali: Michele Rossi e Fernando Fraboni. A centrocampo stagione eccezionale per gli ex Novafeltria Lorenzo Fraboni (8 reti) e Federico Baldinini (14), senza tralasciare Paolo Carigi, giocatore di categoria superiore, il veterano Davide Calbucci. In attacco hanno incantato l'esterno destro Stefano Polidori, 10 reti, ed Enea Pilotto, sceso dalla Prima Categoria per trascinare i suoi a suon di gol (17). A completare il tridente offensivo un altro giocatore bandiera, il 36enne Federico Bartolini. Non vanno dimenticati gli altri giocatori della rosa: Alex Baldelli, Nicola Balducci, Mattia Bucci, Riccardo Cappelli, Federico Dall'Ara, Riccardo Magi, Federico Simoncini, Matteo Simoncini e infine i due baby della squadra, i 15enni Alessandro Franciosi e Andrea Simoncini, che nell'ultima gara ha avuto la soddisfazione di giocare con la maglia n.10. Un gruppo nutrito che sarà rinforzato sul mercato, perché l'obiettivo della Santagatese è recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione. (r.g.)