Tennis, al Memorial Boschetti in evidenza Rinaldi, Montemaggi e Zannoni. Ai quarti Luca Bartoli

Sport

Rimini

| 14:00 - 12 Maggio 2019

Samuel Zannoni in azione.





I giocatori di casa assoluti protagonisti delle battute finali del torneo nazionale di 3° maschile del Tennis Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti” che si è allineato ai quarti di finale con i match in programma oggi. Brillano sui campi di casa Samuel Zannoni, che ha fatto un “positivo” di rilievo, stessa cosa per Pietro Montemaggi, Roberto Rinaldi, autore di un match molto brillante e Luca Bartoli, tra i primi a conquistare i quarti.

3° turno: Samuel Zannoni (3.4)-Luca Amati (3.1, n.9) 1-6, 6-3, 6-4, Pietro Montemaggi (3.4)-Andrea Argelli (3.2, n.11) 6-4, 6-4, Jacopo Antonelli (3.3, n.14)-Gianmatteo Tocco (3.4) 6-1, 1-0 e ritiro, Roberto Rinaldi (3.4)-Paolo Gori (3.4) 6-1, 6-1. Ottavi: Luca Bartoli (3.1, n.5)-Pasquale De Musso (3.4) 1-0 e ritiro.

Oggi in programma cinque match (si gioca indoor) a partire dalle 12.