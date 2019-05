VIDEO Le impressionanti acrobazie di Vittorio Brumotti a Riccione e San Marino

Attualità

Riccione

| 07:40 - 13 Maggio 2019

Si avvicina la Riccione - San Marino del Giro d'Italia, ma una spettacolare anticipazione della tappa arriva dal mitico Abbombazza 100%. Il conduttore televisivo e campione italiano di bike trial Vittorio Brumotti mostra tutta la sua abilità in questo video fenomenale girato tra le bellezze di Riccione e la Repubblica di San Marino. Attenzione, non pensate di provarci! Quello che vedete indossare la divisa del giro con la bici da corsa non è un corridore su strada, ma Vittorio Brumotti, famoso per le sue comparse televisive come inviato a "Striscia la Notizia" e soprattutto per le sue grandi capacità in sella alla bicicletta. "La vita regala sempre emozioni ma la bike ancor di più!!!! dice Brumotti dalla sua pagina ufficiale Facebook - Con grande piacere vi presento alla mia maniera la tappa Riccione - San Marino! Buona visione e se siete deboli di cuore guardatelo ugualmente"!



In questo video promosso dalla Corsa Rosa e dal Comune di Riccione, Brumotti si cimenta in una serie di acrobazie spettacolari superando e serpeggiando tra gli ostacoli più impensati, compreso un'escursione sul terrazzo del palacongressi della Perla Verde e l’attraversamento dei torrioni del Castello di San Marino. Da pelle d'oca!