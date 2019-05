Rimini, a fuoco capanno con tetto di eternit: Vigili del Fuoco in azione

Cronaca

Rimini

| 11:41 - 12 Maggio 2019

Vigili del Fuoco in azione (Foto repertorio).

Capanno in fiamme nella prima serata di sabato a Rimini, in via Orsoleto: nella struttura, adibita a deposito, per cause da accertare, si sono sprigionate le fiamme che si sono propagate sino alla copertura e hanno interessato anche un arbusto che immediatamente ha preso fuoco. L’allarme ai Vigili del Fuoco è scattato immediatamente: le operazioni sono state più complicate del previsto visto che il tetto del capanno era costituito da una copertura in eternit, con il rischio di rilasciare pertanto dell’amianto nell’ambiente. Al termine delle operazioni sul posto sono intervenuti anche tecnici dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) per effettuare analisi e verificare se si siano sprigionate sostanze nocive.