Riccione: inaugurata la mostra ‘La bici tattile. Due ruote per apprendere’

| 11:25 - 12 Maggio 2019

Fernanda Pessolano, l’assessore Alessandra Battarra e il giornalista sportivo Marco Pastonesi.

In occasione del Maggio dei libri è stata inaugurata sabato pomeriggio la mostra La bici tattile. Due ruote per apprendere. Nell’anno dedicato allo sport e al Giro d’Italia anche la biblioteca comunale ha voluto interpretare per questa occasione il tema delle due ruote e lo ha fatto con il progetto a cura di Fernanda Pessolano e della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, con il suo corollario di laboratori tattili e creativi. La mostra, ideata e realizzata da Fernanda Pessolano con testi del giornalista sportivo Marco Pastonesi, è composta da 10 illustrazioni tattili dedicati ai 10 perché della bicicletta e da 15 postazioni da tavolo per il percorso con i ragazzi, una palestra tattile e giochi.

La mostra La bici tattile si potrà visitare fino a sabato 15 giugno negli orari di apertura della biblioteca (lunedì ore 14-19; dal martedì al sabato ore 9-19 orario continuato).