Calcio giovanile, il Santarcangelo Under 16 campione interprovinciale: battuto il Cesena in finale

Santarcangelo di Romagna

| 10:09 - 12 Maggio 2019

L'esultanza del Santarcangelo Under 16. In gallery il rigore decisivo di Luvisi.

Con una partita da incorniciare il Santarcangelo 2003 vince ai rigori (2-2 il risulatto dopo i tempi regolamentrai) l'attesissima finale incrociata contro il Cesena, entrambe vincitrici dei rispettivi gironi del campionato interprovinciale Allievi.

Partita giocata con i muscoli e col cuore da parte di tutti i ragazzi di mister Magnani e del collaboratore Agostini che, nonostante il maggiore possesso palla, vanno sotto all'11' subendo una ripartenza che coglie di sorpresa la difesa clementina. II giallo-blu però reagiscono vigorosamente e al 6' della ripresa raggiungono il pareggio con Michelucci, abile a raccogliere in area un cross millimetrico dalla sx. Al 55' il Cesena si riporta avanti dopo una azione convulsa e fortunata. Il Santarcangelo non demorde. Combatte in ogni zona del campo e infatti al 74' è nuovamente Michelucci che con un sinistro velenoso porta in parità l'intensissimo match che nonostante qualche ulteriore occasione dei santarcangiolesi si chiuderà sul 2 a 2. Le emozioni non sono comunque ancora finite. Alla roulette dei rigori ben dieci sono i calci dal dischetto che devono essere effettuati prima che Luvisi, spiazzando il portiere, consegni la sudatissima coppa al Santarcangelo.



Il tabellino



CESENA – SANTARCANGELO 7-8 (dcr)

Cesena: Bernabini, Scarnà, Arfilli, Ariyo, Colombo, Kalou, Bertozzi, Zannoli, Aloisi, Maio, Pistocchi. Subentrati: Garattoni, Ricci, Di Fronzo. In panchina: Grasso, Galeazzo, Rustignoli, Lucchi, Rossi, Leoness. All. Rafaiani.

Santarcangelo: Fabbri, Siboni, Giunchi, Casadio, Fratti, Guerra, Agostini, Bertozzi, Michelucci, Pironi, Rocchi. Subentrati: Renzi, Luvisi, Canarecci, Drudi. In panchina: Boldrini, Antonini, Baldacci. All. Magnani.

Marcatori: 11’ pt Pistocchi, 7’ st Michelucci, 16’ st Maio, 37’ st Michelucci.