Basket C Silver, gli Angels chiudono in bellezza: vittoria sul Grifo (79-58)

| 09:36 - 12 Maggio 2019

Gli Angels nei playoff affronteranno la Vis Persiceto sabato 18 al PalaSgr.

Sicuri già del secondo gli Angels piegano 79-58 il Grifo oramai retrocesso. Nei primi 5 minuti le squadre si alternano al comando ma è Santarcangelo a prendere un piccolo vantaggio grazie alle conclusioni di De Martin e Zannoni e a terminare il quarto avanti 19 a 14.

Coach Evangelisti comincia le rotazioni prima del solito ma nonostante questo gli Angels continuano ad allargare la forbice con il subentrato Russu protagonista. Dall’altra parte è Martini il più continuo ma quando anche Fusco, comincia a segnare da fuori, i padroni di casa scappano e terminano il secondo quarto avanti 39 a 24.

Nella ripresa sono ancora i clementini a spingere sull’acceleratore con un super Zannoni a rimbalzo (13 per lui alla fine) e De Martin sempre preciso nelle conclusioni, di conseguenza la forbice si allarga sul 60 a 41 al trentesimo.

Ultimi 10 minuti e spazio per tutti i ragazzi che hanno giocato meno in questa stagione con Massaria protagonista nella lotta sotto le plance e Adduocchio in regia, mentre anche i 2002 Riva e Alviti possono saggiare il campo per qualche minuto nel finale. Il punteggio finale dice 79 a 58 e ventiquattresima vittoria su trenta partite giocate, risultato che certifica il grande lavoro fatto da tutto lo staff tecnico Clementino nell’amalgamare un gruppo in gran parte rinnovato nella scorsa estate.

Per gli Angels ora l’ostacolo si chiama Vis Persiceto nella semifinale playoff che comincerà sabato 18 maggio al Pala Sgr mentre nell’altra semifinale si affronteranno Olimpia Castel San Pietro e Medicina.

Tabellino

Angels: Zannoni 13, Colombo 5, Lucchi 10, Adduocchio, Fusco 9, Russu 13, Riva, Raffaelli 7, Alviti 2, Fornaciari 4, Massaria 4, De Martin 12. All. Evangelisti

Grifo: Pontrelli 4, Riguzzi 7, Rossi 2, Mondini, Pampani 3, Creti, Saibi 4, Orlando 2, Pacello 11, Martini 19, Brogognoni 6 All. Palumbi.

Arbitri: Wong, Manzi

Parziali: 19-14 39-24 60-41 79-58

Spettatori: 300 circa