Istituto Comprensivo Fermi di Rimini vince le Olimpiadi della Gioventù

Sport

Rimini

| 09:24 - 12 Maggio 2019

Trecentoventi studenti nati nel 2007, in rappresentanza di 17 Istituti scolastici della Provincia di Rimini, hanno preso parte sabato 11 maggio alla 27^ edizione delle “Olimpiadi della Gioventù”, manifestazione di atletica leggera organizzata dall’Atletica Libertas Rimini, insieme all’Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini ed alla Federazione di Atletica provinciale. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione degli studenti, maschi e femmine, di prima media inferiore, ed era valida come Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi. Fondamentale supporto organizzativo è stato quello fornito dal Gruppo Giudici Gara di Rimini e dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della società podistica Polisportiva quartiere 6 di Rimini.



Presenti diversi alunni con disabilità, che si sono cimentati nelle gare di salto in lungo, lancio del vortex e staffetta 4x100 metri.

Ad aggiudicarsi il “Trofeo Franco Montebelli”, riservato alla scuola prima classificata nella classifica complessiva maschi-femmine, è stato, come nella scorsa edizione, l’Istituto Comprensivo Fermi di Rimini, che si è aggiudicato anche la coppa per aver primeggiato fra i maschi, mentre fra le femmine il primo posto è andato all’Istituto Comprensivo di Cattolica. Qui di seguito riportiamo tutti i vincitori.



RAGAZZE – 60 metri: Chiara Giometti – Misano – 9”1; 600 metri: Chiara Sabattini – Santarcangelo – 2’02”4; salto in lungo: Giulia Cantelli – Misano – 3,74 m; salto in alto: Manuela Giacomini – XX settembre Rimini – 1,27 m; getto del peso: Angelica Cioccariello – Novafeltria – 8,28 m; lancio del vortex: Noemi Cortesi – Riccione – 39,39 m; staffetta 4x100 m: Cattolica – 1’02”1; Scuole: 1^ Cattolica



RAGAZZI – 60 metri: Ali Diarrassouba – Fermi Rimini – 8”9; 600 metri: Nicolò Bezzi – Fermi Rimini – 1’53”5; salto in lungo: Matteo Galbani – Igea – 4,00 m; salto in alto: Alessandro Verni – San Giovanni in Marignano – 1,36 m; getto del peso: Filippo Di Ghionno – Miramare Rimini – 9,50 m; lancio del vortex: Damiano Raffaelli – Riccione – 48,15 m; staffetta 4x100 m: Fermi Rimini – 59”4; Scuole: 1^ Fermi



ALUNNI CON DISABILITA’ – Lancio del vortex ragazze: Claudia Ruffolo – Santarcangelo; Salto in lungo ragazzi: Francesco Tosi – Marvelli Rimini; Lancio del vortex ragazzi: Cristian Agostini – Santarcangelo: Staffetta 4x100 metri integrata: Santarcangelo