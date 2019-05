Incidente Rimini, cade in moto. Grave un ragazzo di 19 anni

Cronaca

Rimini

| 06:04 - 12 Maggio 2019

Ambulanza di notte, foto di repertorio.

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato all'ospedale 'Infermi' di Rimini a causa di un incidente avvenuto poco prima di mezzanotte. Il giovane percorreva con la sua moto via Savonarola, quando all'altezza del sottopasso è caduto a terra. Non risulta, al momento, che ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente. Non si esclude, tra le cause, anche l’asfalto reso scivoloso dopo una leggera pioggia. Alcuni automobilisti hanno subito lanciato l'allarme al 118 e, oltre all'ambulanza, è arrivata anche l'auto con il medico a bordo. Le condizioni del giovane sono state stabilizzate ed è stato portato al pronto soccorso con un codice rosso. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso.