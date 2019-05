Basket D, il Bellaria domenica in gara2 dei playoff a Parma vuole chiudere la serie

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:30 - 11 Maggio 2019

Il pivot del Bellaria Charlie Foiera (Foto Aldo Sgroi).

Dopo l’importante successo maturato in Gara1 contro Parma, al termine di un match che ha visto i bellariesi volare sul +25 nel terzo quarto prima di subire la rimonta ducale, per poi gestire al meglio il finale vincendo 81-74, gli uomini di Domeniconi hanno l’occasione di chiudere la serie e di passare il turno con un blitz in casa della Magik. Il match, in programma domenica alle 18, sarà tutt’altro che una passeggiata per il Bellaria, visto che Parma ha dimostrato di essere un’ottima squadra già sabato al PalaTenda e sicuramente cercherà di forzare la ‘bella’, ma Benzi e compagni hanno tutte le intenzioni di chiudere i discorsi portando a casa il referto rosa.

“Mi aspetto una battaglia vera - spiega Charlie Foiera, autore di una prestazione maiuscola in gara1 con 19 punti a referto oltre ad alcune delle giocate decisive nella vittoria bellariese - abbiamo visto che Parma è una squadra molto buona, con un importante presenza fisica e ben preparata, quindi sarà dura portare a casa la vittoria, Inoltre, vincere in trasferta non è mai semplice, e i nostri avversari vorranno fare bella figura davanti al proprio pubblico: andremo a giocare convinti per vincere, sappiamo che non sarà facile ma faremo di tutto per chiudere la serie. Per fare ciò dovremo essere bravi difendere come abbiamo fatto veramente bene a tratti una settimana fa, oltre ad avere un atteggiamento positivo anche nelle difficoltà. Dovremo giocare con energia e stare uniti verso il nostro obiettivo, che è la vittoria”.