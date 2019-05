FOTO Ripuliamo Novafeltria, scout e volontari con guanti e sacchetti

Attualità

| 20:34 - 11 Maggio 2019

Scout e volontari con i sacchi di rifiuti raccolti, foto di Julia Barbieri.

Scout e volontari insieme, "armati" di guanti e sacchetti dell'immondizia, per rendere più pulito il proprio paese. Ha avuto un ottimo riscontro l'evento "RipuliAMO", promosso sabato 11 maggio dagli scout di Novafeltria, con l'intento di passare dalla teoria alla pratica, dopo una serie di incontri sul tema ecologia e sostenibilità. A loro si sono uniti volontari di tutte le età: una settantina di persone si è divisa per le vie del paese, tra parcheggi e le strade più frequentate, per raccogliere rifiuti e mozziconi di sigarette. Al termine rinfresco per tutti i partecipanti offerto dalla Fondazion Valmarecchia.