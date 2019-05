VIDEO I quattro candidati sindaci del Comune di Santarcangelo di Romagna rispondono alle nostre domande

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 05:46 - 12 Maggio 2019

Sara Andreazzoli, Alice Parma (sindaco uscente), Cinzia Salvatori e Domenico Samorani sono i quattro candidati alla carica di sindaco per il Comune di Santarcangelo di Romagna che si sfideranno alle prossime elezioni amministrative, in programma domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.



Abbiamo voluto incontrarli e fare loro due domande su le prime azioni da intraprendere qualora eletti e le strategie per implementare la materia sicurezza. Ecco in dieci minuti tutte le loro risposte.



STAFF DI ALTARIMINI.IT

Presentazione: Francesca Valente

Coordinamento: Riccardo Valentini