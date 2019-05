Auto in divieto di sosta sulla pista ciclabile e pedonale

Attualità

Rimini

| 16:07 - 11 Maggio 2019

Le auto parcheggiate sulla pista ciclabile e pedonale.

La pista ciclopedonale di via Cornelia, in piazza Castelfidardo a Rimini, occupata dalle automobili in sosta, lasciate lì da automobilisti 'furbetti' non intenzionati a servirsi del parcheggio a pagamento. Come denuncia un nostro lettore, una scena che si ripete spesso, con le biciclette costrette a circolare a bordo strada e i pedoni a fare lo slalom tra le vetture. Il nostro lettore chiede un ntervento dell'amministrazione comunale, attraverso l'installazione di paletti per limitare l'accesso alla pista ai soli pedoni e ciclisti.