Elezioni Verucchio, video del candidato sindaco Stefania Sabba online con il linguaggio dei segni

Verucchio

| 15:59 - 11 Maggio 2019

Stefania Sabba candidata sindaco di Verucchio.

“Una campagna elettorale deve essere per definizione un momento alto di confronto sul futuro di una comunità, piccola o grande non fa differenza. Per essere davvero così occorre che tutte le persone, tutte, nessuna esclusa, siano incluse nell'informazione, nella conoscenza dei programmi, nel dialogo positivo tra idee diverse”.

Parte da questa premessa Impegno Civico per Verucchio per spiegare di “aver scelto di produrre il video di presentazione del proprio programma a cura della candidata Stefania Sabba 'tradotto' nel linguaggio dei segni”.

Aggiugendo: “E’ sicuramente una cosa piccola, quasi simbolica, ma se vogliamo davvero includere, se vogliamo davvero che lo straordinario patrimonio umano e intellettuale delle persone si espliciti completamente, bisogna cominciare anche dalle piccole cose”.



QUI il video.