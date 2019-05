Dal miglior balcone cittadino all'opera più creativa, domenica di premiazioni a Balconi Fioriti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:40 - 11 Maggio 2019

Balconi fioriti a Santarcangelo.

Domenica 12 maggio Balconi Fioriti entra nel vivo con le premiazioni in programma alle ore 18,30 in piazza Ganganelli: da quella più tradizionale per il miglior balcone cittadino al balcone dei vivaisti, dal premio creatività al premio vetrina per le attività economiche. Le iniziative in ogni caso cominciano già in mattinata, con la mostra/mercato florovivaistica, le bancarelle e le attività legate al benessere, quelle di artigianato e creatività, la piccola campionaria e i balconi sonori. Anche domenica 12 maggio non mancheranno laboratori e incontri: nello spazio eventi si potrà ad esempio imparare a cucinare con i fiori e le erbe oltre a stampare tessuti con i fiori, mentre al Campo della Fiera Santarcangelo dei pittori propone la pittura all’aria aperta.