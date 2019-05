Santarcangelo, ultimati dodici appartamenti che saranno affittati a prezzi ribassati

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:37 - 11 Maggio 2019

Appartamenti di edilizia convenzionata in via Pedrignone.

Sono stati presentati sabato mattina alla presenza del sindaco Alice Parma e dell’assessore Filippo Sacchetti i dodici appartamenti di edilizia convenzionata appena ultimati in via Pedrignone. Grazie all’intesa raggiunta fra l’impresa costruttrice e l’Amministrazione comunale gli alloggi di edilizia convenzionata, così come definito dalle normative, non sono soggetti ai costi di costruzione e per questo motivo sono venduti a prezzi sensibilmente ridotti rispetto a quelli di libero mercato (fino al 25/30 per cento in meno) proprio per rispondere alle esigenze di determinate fasce di popolazione.



Un’altra caratteristica dell’edilizia convenzionata riguarda il fatto che chi acquista deve essere residente o svolgere un’attività lavorativa a Santarcangelo e avere la cittadinanza italiana o di un altro stato dell’Unione Europea oltre a non essere titolare di un altro alloggio. Per l’Amministrazione comunale gli appartamenti di edilizia convenzionata realizzati in via Pedrignone, in una zona residenziale situata in pieno centro, costituiscono una forma di housing sociale che potrà essere replicata in futuro per offrire nuove risposte alle esigenze delle famiglie santarcangiolesi. Intanto sono praticamente ultimati i lavori del percorso ciclo-pedonale protetto lungo via Trasversale Marecchia da via XII Dicembre a via Novelli. L’intervento – il cui progetto ha vinto l’edizione 2018 del bilancio partecipato – ha permesso di realizzare un percorso protetto di 210 metri nel centro abitato della frazione, dalla Casa dell’acqua fino alla provinciale Marecchiese, per dare continuità ai marciapiedi già esistenti. L’intervento si inserisce anche nel percorso di messa in sicurezza della viabilità della frazione, particolarmente sentito dai residenti, avviato con la realizzazione della rotatoria, degli attraversamenti pedonali e del percorso protetto tra via Tomba e via Trasversale Marecchia. Infine, la Provincia di Rimini ha riasfaltato alcuni tratti della via Trasversale Marecchia e l’incrocio con via Marecchiese.