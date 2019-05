Nuovi arredi per il portico delle Beccherie di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:32 - 11 Maggio 2019

Il portico delle beccherie di Santarcangelo.

È stato presentato venerdì pomeriggio, alla presenza del direttivo della Pro Loco di Santarcangelo e degli amministratori comunali, l’intervento di riorganizzazione e ammodernamento dell’arredo del portico delle Beccherie in via Cesare Battisti. Tolte le vecchie plance e gli arredi provvisori, ora il porticato, da cui si accede all’ufficio informazioni e accoglienza turistica gestito dalla Pro Loco, è dotato di una serie di pannelli che illustrano storia, caratteristiche e curiosità sul centro storico e sul sistema degli ipogei, e di altre bacheche in cui saranno inseriti materiali promozionali sugli eventi della città. A fianco delle plance, il totem per l’invio delle cartoline virtuali che ritraggono suggestivi scatti di monumenti, panorami e angoli nascosti di Santarcangelo e la colonna simbolo della Pro Loco di Santarcangelo sono ora ben visibili poiché la rastrelliera del bike sharing è stata spostata nella piazzetta davanti alla sede dello IAT.



L’intervento fa parte del percorso di riqualificazione di via Battisti fino ai “Pratini” di via Ruggeri – con i lavori alla vecchia pescheria, la riqualificazione dei Pratini, le panchine artistiche e l’illuminazione delle mura all’ingresso della grotta monumentale – e rientra negli obiettivi di valorizzazione degli spazi pubblici già avviata dall’amministrazione comunale. Oltre ad aumentare il decoro urbano di tutta la via Battisti, i nuovi arredi miglioreranno anche l’esperienza dei turisti in occasione delle visite guidate, che partono appunto dal porticato dello IAT verso il centro storico e le grotte. E proprio in occasione della presentazione dell’intervento, la Pro loco ha fornito i dati particolarmente postivi sia per quanto riguarda le visite guidate (oltre 16.000) che per i contatti annui (23.000).



Dati particolarmente significativi dovuti a una molteplicità di azioni promozionali portate avanti dall’Associazione: oltre alla gestione dell’ufficio informazioni turistiche per conto del Comune di Santarcangelo, la Pro Loco organizza infatti le visite guidate in più lingue (con personale qualificato e volontari); organizza e promuove eventi dedicati alla storia e alle tradizioni della città e iniziative di beneficenza e raccolta fondi; fornisce informazioni attraverso diversi strumenti (canali social, sito, telefono, email, contatti diretti); elabora report e indagini di gradimento sulla propria attività; gestisce pubblicazioni di libri storici, depliant e guide; si relaziona con gli operatori, le associazioni, gli enti pubblici e privati per incrementare informazione e collaborazione per la promozione di attività turistiche nella città; realizza attività formative e stage presso la sede IAT.