FOTO Viale Dante si colora e profuma con 'I fiori del mare', mostra mercato

Attualità

Riccione

| 14:47 - 11 Maggio 2019

Mostra mercato 'I fiori del mare' in viale Dante a Riccione.

Ha preso il via a Riccione la mostra mercato "I fiori del mare", oggi e domani in viale Dante.

Regine di questa edizione sono le rose ma si possono ammirare e acquistare piante fiorite come azalee, camelie, rododendri, calle, clematidi, tante surfinee tra cui anche la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato.

Una delle caratteristiche che contraddistingue la manifestazione è l’attenzione alle tendenze green style: chi ama coltivare erbe aromatiche in casa sarà soddisfatto, potrà trovare dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, oltre che tanti tipi di peperoncini piccanti, le fragole e piccoli frutti come ribes, more e lamponi. Tutti i floricoltori presenti sono produttori e potranno fornire consigli su come coltivare al meglio le piante e i fiori in esposizione.