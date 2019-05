Basket C Gold, Albergatore Pro pronta per gara1 della semifinale playoff: ecco il pericoloso Fiorenzuola

Sport

Rimini

| 14:08 - 11 Maggio 2019

Albergatore Pro per gara1 della semifinale playoff domenica al Flaminio.





Domenica è il grande giorno.: gara1 al Flaminio (ore 18) della semifinale playoff : la regina Albrgatore Pro riceve la visita del Fiorenzuola, unica squadra ad aver sconfitto i biancorossi in regular seasoon, proprio al Flaminio nel giorno dell'Epifania al termine di un match giocato in modo ineccepibile da parte dell'intero collettivo emiliano. Fiorenzuola vuole fortemente fare la parte della guastafeste di una storia che agli addetti ai lavori sembra la più plausibile, con Rimini favorita non solo nella serie ma nella corsa playoff per la Serie B. Gara2 mercoledì 15 maggio 2010 al PalaMagni di Fiorenzuola alle ore 20.30. Eventuale gara3 domenica 19 maggio, stesso orario a Rimini.



In casa fiorenzuolana, la vittoria nella serie per 2-0 con LG Competition Castelnovo Monti, la quale godeva del vantaggio del campo, ha dato grande slancio ed entusiasmo a capitan Lottici M. e compagni. Con un Colonnelli in stato di grazia, vero MVP del quarto di finale playoff in tutta la serie, i gialloblu dovranno provare a disputare una vera e propria serie perfetta.



APERTURA BIGLIETTERIA e PORTE La biglietteria del Flaminio aprirà domenica alle ore 16: consigliamo, per evitare la fila, di fare un salto per tempo! I cancelli del Flaminio si apriranno come sempre 1 ora prima dell’inizio, cioè alle 17.