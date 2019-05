Polizia Municipale sotto organico: 'prima il bilancio, poi assumeremo nuovi agenti'

Attualità

Valconca

| 12:39 - 11 Maggio 2019

Elena Castellari, sindaco di Montescudo Monte Colombo e presidente Unione Comuni Valconca.

Polizia Municipale in grave deficit di organico, come riferito dai sindacati. Il presidente dell'Unione dei Comuni Valconca, Elena Castellari, risponde in una nota, sottolineando che l'impegno dei sindaci è diretto proprio a incrementare l'organico in servizio, un impegno prioritario. Prima ci sono state questioni contabili: la redazione del bilancio di previsione e il consuntivo di bilancio, procedura indispensabili per quantificare le risorse e intervenire, implementando l'organico di Polizia Municipale con nuove assunzioni. "Le problematiche del personale non sono state comunque accantonate in questo periodo, lo testimoniano l’assunzione di un’assistente sociale, la convenzione in fase di perfezionamento con la Provincia di Rimini per la sostituzione temporanea dell’agente messo notificatore, la convenzione con il Comune di Gemmano per l’utilizzo di personale amministrativo a scavalco", precisa il presidente dell'Unione Valconca Castellari, che annuncia: "Concluso il lavoro sui documenti contabili di programmazione e rendicontazione tutta l’attenzione e l’impegno dell’ufficio sarà indirizzata al potenziamento, entro i limiti normativi e di spesa concessi all’Ente, dell’organico della Polizia Municipale e alle assunzioni di nuovi agenti, che riteniamo indispensabili”.