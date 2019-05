Accecata dalla gelosia finisce in carcere per stalking, rilasciata, torna a perseguitare l’ex. Arrestata

Cronaca

Cattolica

| 11:44 - 11 Maggio 2019

Stalking al femminile.

Accecata dalla gelosia e ossessionata dal suo ex non si rassegna alla separazione e lo vessa a tal punto che finisce in manette per stalking. In arresto è finita una 41enne di origini ucraine che, dal momento della rottura della storia d’amore, ha iniziato a perseguitare in ogni modo l’ex compagno al punto che, a seguito di denuncia, i carabinieri di Cattolica hanno disposto per lei un mandato di arresto. La 41enne è stata tradotta in carcere a Forlì, è stata rilasciata nella stessa giornata e, non paga, si è recata nuovamente a casa dell’ex e ha ripreso a perseguitarlo. A quel punto nuovamente i carabinieri l’hanno raggiunta, bloccata e ricondotta in carcere per il medesimo reato.