Cattolica, nel mirino dei carabinieri 46enne finisce in manette per spaccio: con sè 9 grammi di eroina

| 11:26 - 11 Maggio 2019

Spaccio di eroina.

Carabinieri in azione nella giornata di venerdì, i militari hanno presidiato la zona sud di Rimini. In manette è finito un 46enne riminese poiché, a seguito di una specifica attività di indagine, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 grammi di eroina già suddivisa in dosi e della somma di 1.050 euro, ritenuta provento di spaccio. Per lui è stato disposto il rito direttissimo. A finire in carcere a Rimini anche un 41enne: i carabinieri di Misano hanno dato esecuzione dell’ordine di arresto emesso nei suoi confronti dal tribunale di Teramo per il reato di furto aggravato. Dovrà scontare un anno e sei mesi ai Casetti.