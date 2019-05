Rimini, rinviata a domenica 19 maggio la gita in bicicletta tra Storia e Natura

Attualità

Rimini

| 10:40 - 11 Maggio 2019

Biciclettata a Rimini.

Viste le pessime previsioni meteo per domenica 12 maggio, è rinviata a domenica prossima 19 maggio la gita in bicicletta che, organizzata nell’ambito dell’European Green Week, prevede una giornata alla scoperta dell’area naturalistica dell’ex cava “In.Cal. System” con un tragitto in bici lungo la pista ciclabile del Marecchia

L'orario di partenza previsto rimane fissato per le ore 9,30, così come la partecipazione è gratuita ma con registrazione obbligatoria.