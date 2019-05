Viserba, perde il controllo dell'auto che si ribalta: 44enne resta incastrato nelle lamiere. E' grave

Cronaca

Rimini

| 07:53 - 11 Maggio 2019

Auto ribaltata, foto di repertorio.

Grave incidente a Viserba monte in via Orsoleto: un uomo di 44 anni alla guida di un' auto ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un ostacolo fissoe poi ribaltandosi. Tutto è successo poco dopo la mezzanotte di venerdì 10 maggio. Il 44enne è rimasto così, incastrato nell'abitacolo senza possibilità di uscire, fino all'arrivo dei vigili del fuoco di Rimini che lo hanno salvato e tirato fuori. Affidato alle cure dei sanitari, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, il ferito è poi stato trasportato in gravi condizioni al 'Bufalini' di Cesena in gravi condizioni. Degli accertamenti sull'incidente e di chiarirne le esatte cause si stanno ora occupando i carabinieri.