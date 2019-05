Cronaca

San Clemente

| 23:08 - 10 Maggio 2019

Incidente in località Casarola di San Clemente.

Incidente stradale tra due auto venerdì sera in località Casarola di San Clemente nel riminese. Il tamponamento tra i due mezzi è avvenuto poco dopo le 21 all’altezza della zona industriale, tra Osteria Nuova e Morciano di Romagna. Immediato l’intervento del 118 e Carabinieri. Per cause in corso di accertamento, un 40enne ha avuto la peggio nello scontro, ed è stato trasportato in ospedale a Rimini in codice rosso.